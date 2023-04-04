إصابة 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي قنا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل مدينة غرب قنا على الطريق الصحراوي الغربي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.



كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة غرب قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة 5 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة غرب قنا، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

في سياق آخر كانت قد حصل "الدستور على أسماء الحادث الذي وقع، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي مدخل السماينة، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا،وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية السماينة في نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن مصرع "ماجد صديق أحمد، يبلغ من العمر 65 عامًا، وإصابة محمد عبدالباسط أحمد ، يبلغ من العمر 30 عامًا، وطايع محمود طايع، يبلغ من العمر 62 عامًا.



تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية السماينة في نجع حمادي، تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.