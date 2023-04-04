كريم فهمي: حياتي كانت صعبة بعد انفصال الوالد والوالدة

قال الفنان كريم فهمي، إن والده انفصل عن والدته عندما كان عمره لا يتخطى الـ14 عاما، معبراً: "حياتي كانت صعبة جداً من بداية فترة المراهقة، بعد الانفصال الحياة بقت صعبة جداً وكنت بشتغل علشان أصرف على نفسي، وأحمد أخويا كان نفس الأمر".

عواقب الانفصال

وأكد الفنان كريم فهمي، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لا يحب نظرة الشفقة في أعين أحد على الإطلاق، ومع مرور الوقت تأكد أن انفصال والديه واعتماده على ذاته في مرحلة عمرية مبكرة جعله قادر على مواجهة التحديات جميعها الآن.

حنان الأب

وأضاف في حديثه، أن انفصال الوالد والوالدة ترك الكثير من الآثار الإيجابية في شخصيته، مثل الاعتماد على النفس، ومواجهة الأزمات، ومعرفة كيفية إدارة منزله والحفاظ على عائلته.

وتابع: "بناتي أحسن حاجة في حياتي، وطول الوقت نفسي أقدم لهم كل حاجة هما محتاجينها حتى لو ده هيأثر عليا أنا شخصياً".