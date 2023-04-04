الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع شاب قتل آخر بسبب الخلاف على فتاة بالسلام

حبس
حبس

تناقش جهات التحقيق المختصة بالسلام طالب في اتهامه بقتل آخر طعنًا بالسكين بسبب خلافات بينهما حول الارتباط.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

جهات التحقيق قسم شرطة السلام قسم شرطة السلام أول مديرية امن القاهرة

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