الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود العزازي يكشف طريقة استعداده لشخصية ضابط فرنسي في «سره الباتع»

محمود العزازي
محمود العزازي

كشف الفنان محمود العزازي، تفاصيل دوره في مسلسل "سره الباتع"، والذي يشارك به في السباق الرمضاني، مؤكدًا أنه يقدم دور "ادجار" ضابط  في الحملة الفرنسية ويكره المصريين وهو شخصية شريرة.

طريقة استعداده للشخصية

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الإبداع في مصر"، مع الإعلامية مي حامد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قبل مشاركته في العمل قرأ رواية "سره الباتع" للكاتب يوسف إدريس، وكذلك قرأ عن الحملة الفرنسية ودور المقاومة الشعبية ضده، مشيرًا إلى أن شخصية غير موجودة في الواقع واعتمد على خياله في تجسيدها.

وتابع أنه عمل على تغيير شكله الخارجي من تغيير لون شعره وشكل لحيته، مشيرًا إلى أن الشخصية تصاعدية في الأحداث ويبدأ من الحلقة "11"، في الظهور بشكل كبير.

وأكد أن العمل مع المخرج خالد يوسف، أضاف له، لأن كل عمل له فيه قضية وهذا سبب شعبية أعماله وبالتالي هو المخرج البطل، مشيرًا إلى أن كل زملائه في الحملة الفرنسية بينهم كيمياء كبيرة، وأنه اكتشف خلال التصوير الفنان حسين فهمي على المستوى الإنساني أكثر. 

محمود العزازي مسلسل سره الباتع خالد يوسف الحملة الفرنسية الفنان حسين فهمي المقاومة الشعبية

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