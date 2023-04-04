الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13| الطبيبة تحاول الارتباط بسامح

1000 حمدالله على
1000 حمدالله على السلامة

عرض قبل قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم على شاشة سي بي سي بشكل حصري ضمن مسلسلات رمضان 2023.

 

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13

وشهد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 13 بطولة يسرا قدوم الدكتورة نيللي "ابنة لبلبة" للكشف على سامح “آدم الشرقاوي” بعد الإصابة بطوبة في رأسه وبمجرد أن تراه تعجب به وتقول لفوقية إنها ستتزوجه وستسافر معه كندا.

تدخل الدكتورة في عدد من المواقف الكوميدية بداية من طريقة الكشف الغريبة على سامح والتعامل مع سميحة بطريقة غريبة أيضا وفي النهاية تكتبة روشتة أدوية وتقول لهم لابد من أشعة رنين هناك شك في شرخ في الجمجمة.

التفاصيل الكاملة لمسلسل «1000 حمد الله على السلامة» الحلقة 12

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 12.. انشراح حل اللغز

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم مع النجمة يسرا بمشاركة الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة شيماء سيف وعدد من الشباب منهم الفنناة مايان السيد والفنان الشاب آدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة والفنان محمد محمود والفنان بيومي فؤاد بمشاركة علاء مرسي وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح في التعاون الأول مع النجمة يسرا في الدراما التليفزيونية والمسلسل الجديد من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض العمل عبر قنوات سي بي سي.

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