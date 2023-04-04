مسلسل جميلة الحلقة 13| هل ستنجح خطة يسرا اللوزي الجديدة لتخريب حياة ريهام حجاج؟

ينتظر عشاق ومتابعي مسلسل جميلة الحلقة 13، بعد تسارع الأحداث التي شهدتها الحلقات السابقة من المسلسل.

ففي الحلقة السابقة تحسرت شيري والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، من فشل خطتها في تخريب حياة جميلة، والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام حجاج.

ولكن لم تقف شيري مكبلة الأيدي، فقد وضعت خطة جديدة وهي الاستعانة بزوجها هشام والذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، من خلال إيقاع زياد في الكثير من المشكلات الأخلاقية، وإرسال الصور لجميلة، من أجل طلب الطلاق.

أحداث مسلسل جميلة

وفي الحلقة السابقة، لم تكتمل خطة شيري، بعدما وجدها زياد على علاقة بنرمين طليقته، وهي السبب في نقل كل تفاصيل حياة جميلة وزياد لها.

استغلت شيري، ما حدث لتغيير خطتها للمرة الثالثة، من خلال افتعال مشكلة مع زوجها بسبب علمه أنها السبب في نقل تفاصيل حياة جميلة وزياد لنرمين، من أجل إظهار هشام بالشخص الملائكي أمام جميلة وزوجها، من أجل تنفيذ خطتها.

كشفت الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، عن شخصية "شيري" والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، فهي شخصية وصولية تستعين بجمالها من أجل تيسير أمورها الشخصية.

كما أن الحلقات الأولى من مسلسل جميلة، تكشف حبها لتدبير المكائد، حيث إنها صديقة لجميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، ونرمين، والتي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري.

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 13

مع تصاعد الأحداث بمسلسل جميلة، يبحث الكثيرين، عن موعد عرض الحلقة الثالثة عشر من المسلسل، والقنوات الناقلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.