الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جمال العدل: مسلسل «جميلة» مفيهوش غلطة وأكتر عمل درامى هينجح

جمال العدل
جمال العدل

حل المنتج جمال العدل ضيفا على برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، مع إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، للحديث عن أبرز أعماله الإنتاجية فى دراما رمضان. 

وقال عن مسلسل «جميلة» للفنانة ريهام حجاج: «الجديد أنني أطور ريهام حجاج، وهي بدأت معي في (سجن النساء)، ثم عملنا (يوتيرن) العام الماضي وبنينا على نجاحه هذا العام في (جميلة) وهو من أكثر المسلسلات اللي هتنجح هذا العام ومفيش فيه غلطات دراميا وفنيا، ويسرا اللوزي دورها مفاجأة وأنا عامل توليفة تنجح جدا».

ووجه العدل انتقادات لبعض المسلسلات التي يطلق عليها دراما شعبية، موضحا: «أسمع في هذه الأعمال مصطلحات غريبة، وأنا من شبرا وعشت بها طويلا وعمري ما سمعت هذه المصطلحات، وهذا فقر في الكتابة والخيال وإن الكاتب مش عايز يذاكر، وهذه ليست الحارة بتاعتنا، وحتى لو فيها حاجة شبه كده لا يصح أن ننقله للناس».

وتحدث جمال العدل عن «عملة نادرة» واختيار نيللي كريم لدور صعيدية: «لما يكون معي بطل أو بطلة لسنوات مثل يسرا ونيللي كريم نفكر سنويا كيف سنقدمها والعام الماضي مثلا قدمنا (فاتن أمل حربي)، ومنطقة الصعيدي هي عمرها ما عملتها والمخرج ماندو العدل هو من اقترح علينا اختيارها، وأيضا اختار وأصر على الفنان أحمد عيد في دوره الجديد رغم أني اختلفت معه، لأن الصورة الذهنية عن عيد إنه كوميديان وماندو أصر على اختياره، ولما قدم الدور حقيقة أدهشني جدا».

وأضاف: «أحمد عيد أنصفنا وأعتبره أهم بطل درامي هذه السنة، ونيللي كريم أستاذة تمثيل، ولديها قدرة رائعة على التعبير والإحساس والتمثيل، وحتى جمال سليمان كفاية طلته وهيبته رغم أن البعض يعيب عليه عدم إجادة اللهجة الصعيدي، و(عملة نادرة) مسلسل بديع والإيقاع رائع».

«1000 حمدالله على السلامة»
وعن تقديم يسرا في دور كوميدي هذا العام، أوضح جمال العدل: «أنا عرضت عليها دور كبير غير مسلسل هذا العام ولكن يسرا قالت لي تعالى نعمل حاجة خفيفة، وأجلنا الموضوع الآخر للعام المقبل، وأنا شخصيا نفسي نبطل موضوع الـ30 حلقة إلا لو ملحمة درامية صعيدية أو عمل مثل الاختيار».

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