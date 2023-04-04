الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مزارعو الوادي الجديد يستعدون لحصاد «الذهب الأصفر»

زراعات القمح
زراعات القمح

يستعد مزارعي الوادي الجديد خلال هذه الأيام لبدء عمليات حصاد محصول القمح والملقلب بـ " الذهب الأصفر" كونة المحصول الإستراتيجي بالوادي الجديد ولما له من أهمية كبري للشعب المصري حيث يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها المواطنين في غذائهم، و تستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان.

وبدء مزارعي الواحات في فطام القمح خلال هذه الأيام لبدء عمليات الحصاد المترتقبه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وكذلك بدء صيانه المعدات والآلات الحديثة  الخاصة بالحصاد لتكون جاهزة تماما أمام المزارعين.

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد إستعدادات المديرية لموسم حصاد القمح للعام الحالى بإجمالى 436 ألفا و505 أفدنة، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، تركزت المساحة الأكبر فى منطقة شرق العوينات كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186277.6 فدان، وجرى تشكيل لجنة من إدارة الإرشاد والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية لإجراء التقدير الفعلى لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأضاف المرسي أنه يتم المرور الدورى على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية من خلال المهندسين بإدارة الارشاد وتم فحص المحصول وحالة المحصول جيدة ومطمئنة وسط توقعات بارتفاع إنتاجية المحافظة من القمح هذا الموسم عن السنه الماضية.

كما المرسى، أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد فى زراعة محاصيل غير تقليدية وتعظيم الاستفادة من الحاصلات القائمة وفى مقدمتها القمح، ومن المستهدف هذا الموسم.

وقال المرسي، إنه يجرى التنسيق مع قطاع التعاون الزراعي والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع تولى الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة تسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى.
 

مزارعي الوادي الجديد بدء عمليات حصاد محصول القمح الذهب الأصفر المحصول الإستراتيجي محاصيل الحبوب الغذائية

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