الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. «الإنتاج الثقافي» يحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان

خالد جلال
خالد جلال

يحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، مساء غد الأربعاء 14 رمضان الموافق 5 أبريل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يأتى ذلك فى الليلة السابعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته السابعة، ويتم تكريم مجموعة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا بالفعل في حرب أكتوبر، وأيضا كوكبة من القامات والرموز الفنية التى أثرت الوجدان بأعمال فنية وطنية.

يعقب ذلك حفل غنائى تحييه الفنانة "ريهام عبد الحكيم"، حيث تشدو بباقة متنوعة من أشهر الأغانى الوطنية والدينية، إلى جانب عدد من أغانى زمن الفن الجميل، بحضور كوكبة من الشخصيات الهامة وقيادات وزارة الثقافة.

الأغانى الوطنية والدينية الهناجر للفنون الإنتاج الثقافي الأربع الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلان الدكتورة

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