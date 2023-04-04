يزداد البحث عن مقدار زكاة الفطر للفرد في رمضان 2023 بعد أن أعلنته دار الافتار المصرية، فهي من الأركان الخمس للإسلام ومن الفروض الواجبة على المسلمين خلال شهر رمضان وتستمر حتى قبل صلاة العيد مباشرة.

مقدار زكاة الفطر للفرد في رمضان 2023

في هذا التقرير نوضح لكم مقدار زكاة الفطر للفرد في رمضان 2023 والموعد النهائي لإخراجها قبل عيد الفكر المبارك والمحادثه موعده 21 أبريل 2023.

وقد قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر لكل فرد هذا العام بـ 30 جنيه كحد أدنى ومن استطاع أن يزيد فهو خير له وتم حساب هذه القيمة على القمح الذي يُخبز منه العيش أكل المصريين الأساسي.

وفي بيان لدار الإفتاء المصرية عن مفتي الجمهورية أتاحت بجواز خروج زكاة الفطر نقدا وفق فتوى الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، ويفضل تعجيل خروج زكاة الفطر، وذلك أمر جائز ومستحب في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.

فضل زكاة الفطر 2023

وقد ورد في فضل زكاة الفطر ما روي عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا ابْنَ مَاجَهْ

وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.