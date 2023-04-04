الثلاثاء 04 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13| ابن«عمرو» يبحث عن الكيف.. و«فريدة» تواجه فضيحتها

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

يشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13 بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والمذاع عبر قنوات DMCوDMC دراما وقناة الحياة، تصاعدًا في الأحداث ومفاجآت عديدة في إطار تشويقي، مساء اليوم.

 

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13

وترصد أحداث الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023، مشهد إنقاذ عمرو (ياسر جلال) لابنته «فريدة» بعد تهديدها بفضحها ونشر الفيديوهات التي تم تصويرها عن طريق صاحب مسابقة ملكة الجمال التي اشتركت فيها دون علم والدها.

وكانت الحلقة الماضية الثانية عشر من مسلسل علاقة مشروعة، والتي أُذيعت مساء الأمس، شهدت حالة من الانفكاك بين ياسر جلال وأسرته، بدأت باتجاه ابنه «أحمد» نحو طريق السوء وبحثه عن الكيف وتعاطي المخدرات، ثمَّ شكوك عاليا في زوجها «عمرو» بسبب غيابه عن البيت لفترات طويله على غير العادة، وذلك لقضاء وقت مع زوجته الثانية مي عمر (بثينة) دون علم الأولى، لتتصاعد بابتزاز ابنته «فريدة» بفيديوهات مصوّرة لها في غرفة تغيير الملابس من قِبل «جميل» الذي يُجري لها اختبارات وجلسات تصوير مسابقة ملكة الجمال.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. تصوير «فريدة» داخل غرفة الملابس

«علاقة مشروعة» الحلقة 12| «فريدة» فى ورطة بسبب الفيديوهات الفاضحة

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. ابن ياسر جلال يطلب «الكيف» من صديقته

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. «عمرو» يطلب من «بثينة» رد حقوق «أمجد»

موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13

وتشهد الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، والمقرر إذاعتها اليوم في تمام الثامنة على DMCدراما مساء، وفي تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحًا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضًا بقناة DMCفي تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا.

 

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

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مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 13| ابن«عمرو» يبحث عن الكيف.. و«فريدة» تواجه فضيحتها

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