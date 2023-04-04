مصدر بـ«التعليم»: تسكين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بعد عيد الفطر

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستعد لتسكين المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم، والذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال المديريات والإدارات التعليمية بعد تحرير عقود التوظيف معهم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب تأخير تسكين المعلمين حتى الأن، يرجع إلى إجراء التدريبات "التربوية، البدنية، الذهنية" للمعلمين الجدد.

وتابع أنه سيتم الانتهاء من التدريب التربوي للمعلمين وأصبح المعلمون جاهزين تربويا، موضحا أنه تعقد الآن تدريبات اللياقة البدنية والذهنية، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، لجميع المرشحين للتعاقد.

كان قد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تُعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، وما حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة، حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية.

كما أجرى الرئيس حواراً مع المتقدمين، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف المناسبة لهم، علمياً وتكنولوجياً وفنياً، وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصري.