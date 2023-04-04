الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ«التعليم»: تسكين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بعد عيد الفطر

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تستعد لتسكين المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم، والذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة، بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال المديريات والإدارات التعليمية بعد تحرير عقود التوظيف معهم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب تأخير تسكين المعلمين حتى الأن، يرجع إلى إجراء التدريبات "التربوية، البدنية، الذهنية" للمعلمين الجدد.

وتابع أنه سيتم الانتهاء من التدريب التربوي للمعلمين وأصبح المعلمون جاهزين تربويا، موضحا أنه تعقد الآن تدريبات اللياقة البدنية والذهنية، بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، لجميع المرشحين للتعاقد.

كان قد شهد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تُعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، وما حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة، حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية.

 كما أجرى الرئيس حواراً مع المتقدمين، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة، بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف المناسبة لهم، علمياً وتكنولوجياً وفنياً، وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب المصري.

إجازة عيد الفطر إجازة عيد الفطر المبارك التربية والتعليم والتعليم الفني الأكاديمية العسكرية الاختبارات المؤهلة الاختبارات الالكترونية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

الأكثر قراءة

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

بنك ناصر يطلق شهادة «حياة كريمة» الادخارية لمدة 3 سنوات

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

بنك ناصر يعلن طرح شهادة «حياة كريمة» لمدة ثلاث سنوات بفائدة 18%

استعلام مخالفات نيابة المرور بالرقم القومي

الإعلان الجديد لـ «طلعت مصطفى» يكشف تقدم أعمال تنفيذ مشروع «نور» أول مدينة ذكية متكاملة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

متى ستعود الجماهير؟!

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوب تل أبيب

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى