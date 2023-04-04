الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى بالمنطقة الشمالية العسكرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة فى الميدان لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ. ح/ وليد حمودة عوض، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالى داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن رجال المنطقة الشمالية العسكرية يجددون العهد لله والوطن على الاستمرار فى بذل الجهد والاستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه التكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان لكل التخصصات والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية.

وفى نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية على ما يبذلونه من جهد فى تنفيذ المهام المكلفين بها، مشيدًا بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية.

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