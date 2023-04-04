الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق عامل قتل شقيق زوجته بشبرا الخيمة للمفتي

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، بإحالة أوراق عامل لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل شخص "شقيق زوجته" بسبب خلافات أسرية سابقة باستخدام أسلحة بيضاء "مطواة وسكين" بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 25228 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2490 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمود م ف"، 38 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل عمدا المجني عليه "مصطفى حمدي عبد الجابر"، مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة.

وتابع أمر الإحالة، أنه نفاذا لذلك الغرض، عقد العزم وبيت النية على إنفاذ مشروعه الإجرامي، فأعد له سلاحا أبيض "سكين" تالي الوصف، متجها لمحله لعلمه المسبق بتواجده به، وما أن لاح له حتي تحفظ عليه متبعا فعلته بتدخل أحاد الناس للحيد بينهما بالتحصل على السلاح الأبيض "مطواة" تالي الوصف، الذي كان يحرزه الأول وتعدى عليه به دون رأفة منه بعدة طعنات بجسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي الخاص به والمرفق بالأوراق، "كانت اثنتين منهم غائرتين بصدره وظهره" أودتا بحياته.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني ن الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحين أبيضين "مطواة وسكين" دون ان يكون مرخصا له بحيازتهما أو إحرازهما.

محكمة جنايات شبرا الخيمة عامل فضيلة مفتي الجمهورية محافظة القليوبية شبرا الخيمة مطواة وسكين

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