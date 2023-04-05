«غني بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة».. فوائد التمر الغذائية

غالبًا ما ترتبط التمر بالحلوى، حلاوتها الطبيعية ونكهتها الغنية منحلة بالفعل، لكن هذه الفاكهة المغذية يمكن أن تقدم بعض الفوائد الصحية الرائعة.

وفقًا لموقع "health"، نوضح طرق يمكن أن يحمي بها التمر صحتك وطرقًا بسيطة لدمج هذه الفاكهة الفائقة في الوجبات والوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات.

فوائد التمر الغذائية

التمر غني بالمغذيات

توفر ثلاثة تمور حوالي 200 سعرة حرارية، و54 جرامًا من الكربوهيدرات مع حوالي خمسة جرامات من الألياف، وجرام من البروتين، ولا تحتوي على دهون. يوفر هذا الجزء أيضًا كميات أصغر من مجموعة واسعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامينات ب وفيتامين ك والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والمنغنيز.

يحتوي التمر على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة

بالإضافة إلى محتواها من الفيتامينات والمعادن، فإن التمر غني بمضادات الأكسدة الواقية من الصحة. وجدت دراسة واحدة عام 2019 أن التمر مصدر جيد لمضادات الأكسدة الطبيعية ، والتي يمكن استخدامها لإدارة الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي.

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك عدم توازن بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة. إنها مقدمة للشيخوخة وتلف الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى المرض. يحتوي التمر أيضًا على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ، مما يعني أنها قد تلعب أيضًا دورًا في مكافحة الأمراض المعدية.

التمر حلو طبيعيًا ولا يحتوي على سكر مضاف

يعتقد الكثير من الناس أن التمر فاكهة مجففة، لكنها في الواقع فاكهة طازجة نظرًا لعدم إزالة الماء منها، ولأن التمر فاكهة كاملة غير مصنعة ، فإن محتواها من السكر يحدث بشكل طبيعي، بمعنى آخر ، إذا تم تحلية لوح الطاقة بالتمر فقط، فيمكن أن يذكر الملصق صفر جرام من السكر المضاف، هذا أمر أساسي لأن السكر المضاف هو النوع الذي يجب أن نحد منه بسبب ارتباطه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

التمر يدعم صحة الجهاز الهضمي

توفر ثلاث تمرات حوالي 18٪ من الهدف اليومي للألياف التي تدعم وظيفة الجهاز الهضمي الجيد، نظرت دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية في عام 2015 على وجه التحديد في تأثير استهلاك التمر على القناة الهضمية، تم تعيين الرجال الأصحاء بشكل عشوائي لتناول إما سبعة تمرات في اليوم أو إضافة خليط من الكربوهيدرات والسكر لمدة 21 يومًا/ بعد فترة غسل لمدة 14 يومًا ، تحولت المجموعات.

التمر يحمي صحة القلب وتنظيم نسبة السكر في الدم

تشير الدراسة إلى أن التمر يمكن أن يكون له تأثير مفيد على ملف الدهون ، خاصة في تقليل الكوليسترول الكلي ورفع HDL بسبب المحتوى العالي من البوليفينول في التمر (البوليفينول عبارة عن مغذيات دقيقة تحدث بشكل طبيعي في النباتات). بالإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن الاستهلاك المنخفض المعتدل للتمور لم يؤثر على مستويات الجلوكوز بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم في التمر.

قد توفر التمر حماية للدماغ

يُعتقد أيضًا أن المركبات الواقية في التمر تساعد في حماية الدماغ. وفقًا لورقة بحثية نُشرت في عام 2016، فإن التمور لها إمكانات علاجية واعدة ضد مرض الزهايمر نظرًا لقدرتها على مكافحة الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الدماغ.