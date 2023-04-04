بعد مد مهلة تسجيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تعرف على رابط التسجيل

أعلنت وزارة الهجرة المصرية عن مد مهلة تسجيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، حتى 14 مايو 2023، وذلك عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج، وكانت أطلقت الحكومة المصرية مبادرة سيارات المصريين في شهر أكتوبر الماضي، وذلك قبل انتهاء موعد التسجيل هذا العام.

مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وكانت الحكومة دشنت في وقت سابق من العام الماضي 2022، تطبيق سيارات المصريين بالخارج، إذ يمكن للراغبين من المصريين العاملين بالخارج التقديم بطلب لاستيراد سيارة معافاة من الرسوم الضريبية والجمركية من خلاله، بعد اتباع عددًا من الخطوات وهى:

خطوات التسجيل

- تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج» على نظام الأندرويد من خلال هذا الرابط، أو تحميله على نظام «IOS».

- تسجيل الدخول بتطبيق «سيارات المصريين بالخارج»، من خلال الرقم القومي والبريد الإلكتروني المؤمن على التطبيق.

- اختار تفاصيل السيارة ومعرفة الرسوم عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج.

- تسجيل البيانات الشخصية وبيانات السيارة.

- سيقوم تطبيق سيارات المصريين بالخارج بحساب الرسوم المطلوب دفعها لصالح وزارة المالية، وفقًا لمواصفات السيارة المراد استيرادها.

- يحصل المتقدم عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج على أمر تحويل مبلغ نقدي مستحق، وسيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل من تسجيل ماركة وطراز السيارة، مع العلم أنه يتم استرداد المبلغ كاملًا بعد 5 سنوات بالجنيه بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق.

تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج:

من هواتف أندرويد:https://play.google.com

من هواتف ios” iphone” apps.apple.com

أخر موعد لتسجيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج

أوضحت وزارة الهجرة المصرية، أن يتم رد مبلغ الفرق بين ما تم سداده من الضرائب والرسوم قبل التعديلات بالزيادة عن المبلغ النقدي المستحق المحسوب إلى مقدم الطلب، ويكون الرد بالعملة الأجنبية ذاتها المسدد بها المبلغ وعلى الحساب ذاته المحول منه في الخارج، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على الأبليكيشن، ويجوز بناءً علي طلبه أن يكون رد المبلغ النقدي على حساب في أحد البنوك المصرية بالعملة الأجنبية.

كما تم مد فترة استيراد السيارة إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة.

كما أعلنت أن فترة التسجيل والسداد تم مدها من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.