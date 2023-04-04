الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 3200 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية بالغربية

مستلزمات طبية منتهية
مستلزمات طبية منتهية الصلاحية

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 3200 عبوة مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل إحدى شركات المستلزمات قبل بيعهم للجمهور، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان وكيل وزارة التموين قد قاد حملة مكبرة على شركات بيع المستلزمات الطبية للتأكد من صلاحية المستلزمات المعروضة للبيع أمام الجمهور.

أسفرت عن ضبط 3200 عبوة شريط تحليل سكر ومشرط جراحى وخيوط جراحية انتهاء 5/2022 وانتهاء 8/2020 و6/2020، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ وتحرير محضر بالواقعة.

التحفظ على المضبوطات السلع التموينية الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية المهندس محمد ابو هاشم المستلزمات الطبية غرفه عمليات مركزية غرفة العمليات المركزية

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