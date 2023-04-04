خاص.. نكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد خلفا لفيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بالمدرب الجديد،مؤكدا أن مسؤولي القلعة البيضاء حسموا الاتفاق مع الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني السابق لفريق بايرن ليفركوزن، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتفاق مع هيرليتش على تدريب الزمالك، وعلى الجهاز المعاون الذي سيرافقه في مهمته مع الزمالك.

وأضاف أنه من المقرر أن يعلن الزمالك عن القرار النهائي عقب مباراة المصري المقرر في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل هايكو هيرليتش على رخصة التدريب عام 2005 وبدأ في تدريب فريق شباب بوروسيا دورتموند، وفي يوليو 2007، تم تعيينه كمدرب لفريق ألمانيا تحت 17 سنة وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم تحت 17 سنة 2007 في كوريا الجنوبية.

وفي 27 أكتوبر 2009، تم إقالته من الاتحاد الألماني لكرة القدم، أصبح فيما بعد المدير الفني لفريق بوخوم حتى 29 أبريل 2010.

وفي بداية موسم 2011-12، تم تعيينه مدربا جديدا لنادى اونترهاتشينج، وغادر النادي يوم 25 مايو 2012 لأسباب شخصية، وحقق 13 فوزًا وثمانية تعادلات و19 خسارة، وفي 21 يونيو 2013، أصبح مديرًا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا، وفي يونيو 2015، أعاد بايرن ميونيخ هيكلة قسم الشباب وغادر هيرليش ميونيخ.

وفي 20 ديسمبر 2015، تولى تدريب يان ريجنسبورغ، وكان من المقرر أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2015-16، مع تمديد لمدة عام آخر إذا حقق جان الترقية إلى الدوري الألماني، وعاد إلى الدوري في نهاية موسم 2016-2017.

في 9 يونيو 2017، أُعلن أن هيرليش سيعود إلى ليفركوزن كمدرب رئيسي جديد، وفي 23 ديسمبر 2018، أعلن باير ليفركوزن أن التعاقد مع هيرليش، وتم تعيينه مدربًا جديدًا لنادي أوجسبورج في 10 مارس 2020، لكنه أقيل من منصبه في 26 أبريل 2021.



وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - عبد الله محمد - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد بلحاج - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه.