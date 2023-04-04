الفوضى تعم قطاع الجوازات في بريطانيا بعد بدء إضراب لمدة خمسة أسابيع

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، لقطات ترصد بدء إضراب في جهاز إصدار جوازات السفر لمدة خمسة أسابيع في بريطانيا.

وأشار التقرير، إلى أنه مازال الفوضى تعم قطاعات العمل في بريطانيا، مع استمرار تصاعد حدة الإضرابات والمظاهرات المطالبة بتحسين الأجور، وسط معدلات تضخمًا غير مسبوقًا في البلاد، ووضع اقتصادي قاسي تعيشه دول العالم كافة.

زيادة الأجور لمواجهة التضخم

بدأ عمال مكتب الجوازات البريطانية، في إضرابًا مقرر استمراره لمدة خمسة أسابيع، مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة التضخم وسط تأثيرًا ضخم متوقع على قطاع السفر قبل موسم العطلة الصيفية.

وشمل الإضراب، أكثر من ألف موظفًا وعضوًا من اتحاد الخدمات العامة والتجارية، يأتي بمشاركة موظفين مكاتب الجوازات في جميع انحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز، ويتزامن مع زيادة الطلب على إصدار جوازات السفر الجديدة، وسط خيبة أمل عبرت عنها وزارة الداخلية البريطانية.