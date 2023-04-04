الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج: الرئيس السيسي وجه بزيادة أعداد الرائدات الاجتماعيات إلى 20 ألف

نيفين القباج
نيفين القباج

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدور المهم للرائدات الاجتماعيات فى الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأكدت القباج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة أعدادهن إلى 20 ألف رائدة، وبالفعل تم الوصول إلى 15 ألف رائدة حتى الآن بنسبة زيادة قدرها 450%، ولأول مرة سيكون هناك ألف رائد من الرجال، حيث تقوم الرائدات الاجتماعيات بالعمل على تصحيح وتصويب المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى البعض والتوعية بالقضايا الاجتماعية الصحيحة، ومتابعة برامج التمكين الاقتصادي.

 وأوضحت أن الرائدات نفذت حملات توعية تصل لـ21 مليون مستفيدة؛ بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية التي تُعلي قيمة المرأة والأسرة والبيئة والمجتمع.

القيادات النسائية

وتابعت أن الرائدة هي إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة ومن القادة المؤثرين على كافة خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.

ووضعت وزارة التضامن عدد من الشروط لقبول العمل كرائدة اجتماعية وهى:-

أن تكون من المجتمع المحلى الذي تعمل به.
ألا يقل السن عن (21) سنة.
أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.
أن تكون حسنة السير والسلوك وتتمتع بسمعة. طيبة  داخل مجتمعها.
أن تكون لائقة طبياً .
التمتع بشخصية قيادية.
التعهد بالحفاظ عل سرية المعلومات الشخصية.
أن تجتاز الاختبار أمام لجنة الاختيار.
 

أما عن إجراءات الحصول على الخدمة هي:-
​1- طلب الالتحاق للعمل كرائدة .
2- تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.
3- يتم بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية.
4- يتم إرسال جميع المستندات إلى الإدارة التابعة لها.
5- يتم عرضها على لجنة من المديرية.
6- يتم الموافقة بعد إنطباق الشروط​.

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