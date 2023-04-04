طلاب رابعة وخامسة يؤدون اختبارات العلوم وتكنولوجيا المعلومات

يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، اليوم، امتحان مادتي العلوم ومهارات التكنولوجيا، ضمن اختبارات امتحان شهر أبريل عن منهج شهر مارس.

وتعقد الاختبارات، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات شهر مارس ستعقد في الأجزاء التي تم تدريسها فقط خلال شهر مارس، ولن تشمل أي أسئلة من الأجزاء التي تقرر اعتبارها للاطلاع فقط، موضحة أنها عبارة عن اختبارات قصيرة هدفها التأكد من فهم الطلاب للمقررات وتحقيق الهدف التربوي منها.

ومن المقرر أن الطالب في صفوف النقل يحصل على 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" و5% على السلوك.