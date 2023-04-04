الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. إعادة فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ«أولى وتانية ثانوى»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الأول والثانى الثانوى العام، مرة أخرى، للطلاب الذين لم يسجلوا الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، وتستمر حتي يوم 11 أبريل الجاري.

وشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس بمتابعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلاب وتدقيق بياناتهم المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بكل طالب من خلال الرابط  التالي:

moe-register.ermis.gov.eg))

وطالبت الوزارة بأنه فى حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً من خلال التطبيق الإلكتروني لاستمارة بيانات الطلاب.

الثاني الثانوي العام التربية والتعليم والتعليم الفني الأول والثاني الثانوي الاستمارة الالكترونية الاختبارات الالكترونية إستعدادات المدارس

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