8 دول.. «القاهرة الإخبارية» تعرض تخفيضات إنتاج النفط من مايو لنهاية 2023

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أرقام تخفيضات إنتاج النفط نهاية 2023 في العالم، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك+"، بخفض إنتاج النفط بأكثر من مليونى ونصف مليون برميل يوميا، بداية من شهر مايو المقبل.

- تخفيضات إنتاج النفط من مايو وحتى نهاية 2023

وجاءت أرقام التخفيضات التي عرضتها القناة كالتالي