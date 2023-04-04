8 دول.. «القاهرة الإخبارية» تعرض تخفيضات إنتاج النفط من مايو لنهاية 2023
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أرقام تخفيضات إنتاج النفط نهاية 2023 في العالم، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك+"، بخفض إنتاج النفط بأكثر من مليونى ونصف مليون برميل يوميا، بداية من شهر مايو المقبل.
- تخفيضات إنتاج النفط من مايو وحتى نهاية 2023
وجاءت أرقام التخفيضات التي عرضتها القناة كالتالي
- السعودية تخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا
- روسيا تمدد خفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا
- العراق تخفض إنتاجها 211 ألف برميل يوميا
- الإمارات تخفض إنتاجها 144 ألف برميل يوميا
- الكويت تخفض إنتاجها 128 ألف برميل يوميا
- الجزائر تخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا
- عمان تخفض إنتاجها 40 ألف برميل يوميا