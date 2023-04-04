الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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8 دول.. «القاهرة الإخبارية» تعرض تخفيضات إنتاج النفط من مايو لنهاية 2023

النفط
النفط

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أرقام تخفيضات إنتاج النفط  نهاية 2023 في العالم، وذلك عقب قرار منظمة "أوبك+"، بخفض إنتاج النفط بأكثر من مليونى ونصف مليون برميل يوميا، بداية من شهر مايو المقبل.

- تخفيضات إنتاج النفط من مايو وحتى نهاية 2023

وجاءت أرقام التخفيضات التي عرضتها القناة كالتالي

  1. السعودية تخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا
  2. روسيا تمدد خفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا
  3. العراق تخفض إنتاجها 211 ألف برميل يوميا
  4. الإمارات تخفض إنتاجها 144 ألف برميل يوميا
  5. الكويت تخفض إنتاجها 128 ألف برميل يوميا
  6. الجزائر تخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا
  7. عمان تخفض إنتاجها 40 ألف برميل يوميا
روسيا السعودية العراق الكويت الإمارات الجزائر عمان إنتاج النفط النفط تخفيضات إنتاج النفط

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