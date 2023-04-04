أحمد سعد يشيد بنجل شقيقه عمرو: عمك فخور بيك

أشاد النجم أحمد سعد بالفنان الشاب رابي سعد نجل شقيقه عمرو سعد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموفع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وذلك بعد تألقه في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة.

ونشر أحمد سعد صورة تجمعه برابي سعد وعلق عليها قائلًا: «هذا الشبل ابن أخو ذاك الأسد مبروك رابي بجد عمك فخور بيك»، وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهور أحمد سعد بتعليقات تهنئة وشكر في أداء رابي سعد.

أحمد سعد بمسلسل جعفر العمدة

وتألق النجم أحمد سعد في مشاركته بمسلسل «جعفر العمدة»، والذي يقدم فيه عدد من الأغنيات بصوته بجانب غناءه لتتر بداية ونهاية المسلسل، والذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان، والمعروض حاليًا ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان على شبكة قناة «دي إم سي» الفضائية.

وعرضت ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل جعفر العمدة رباعية بعنوان «اسمك الرحمن» بصوت النجم أحمد سعد، و توزيع موسيقي خالد نبيل، وألحان هيثم نبيل، وتقول كلماتها: «تجوز الرحمة على الموتى وعلى اللي في خنقته محبوس، وعشان اسمك الجبار يارب أجبرني أنا في كابوس، وكتبت الرحمة على ذاتك واسمك وحده بركة ونور، وأنا في روحي الأمل ضلم وعلى المفقود سنين مكسور، أنا التايه في سكك الحزن أغيثني باسمك الهادي».

ويقدم النجم أحمد سعد تتر بداية ونهاية مسلسل جعفر العمدة، والذي يتعاون في هذا العمل للمرة الثانية مع النجم محمد رمضان بعد نجاحهما سويًا من قبل في مسلسل «البرنس» الذي عرض في شهر رمضان قبل الماضي.

تتر بداية مسلسل جعفر العمدة يحمل عنوان «وحشني نفسي» وهو من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وهندسة صوت هاني محروس.

فيما يحمل اسم تتر نهاية مسلسل جعفر العمدة عنوان «شيال الجبال» وهو من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وهندسة صوت هاني محروس.

كما تألق النجم أحمد سعد في غناء الأغنية الدعائية لمسلسل جعفر العمدة، والتي طرحت قبل عرض أولى حلقات المسلسل خلال الأسابيع الماضية وتحمل عنوان «أنا قادر» وهي من أداء وأشعار هشام الجخ، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقي كوليكس بوي، وميكس وماستر ورؤية فنية أندرو داوود.

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة داخل حي السيدة زينب ومنزل عائلة «جعفر العمدة» والذي يوجد بينهما صراع وبين عائلة «حمادة فتح الله» الذي يجسد دوره الفنان طارق النهري.

ويظهر محمد رمضان بشخصية جعفر العمدة وهو متزوج من كل من النجمة زينة في دور «عايدة»، والنجمة مي كساب في دور «ثريا»، والنجمة إيمان العاصي في دور «دلال»، والنجمة منة فضالي في دور «عايدة».

ويعاني محمد رمضان من فقدان نجله الذي اختطف منذ 19 عام في يوم ولادته، كما يتعرض لصراعات عديدة في عمله وحياته الشخصية.

مسلسل جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وسيناريو وحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة «ميديا هب» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب النجم محمد رمضان كل من: