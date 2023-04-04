«سوق الكانتو» الحلقة 12.. موقف كوميدى بين مى عزالدين وندى موسى

استطاعت الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو، أن تخطف الأضواء بسبب أحداثها الجديدة الشيقة، حيث عرضت على قناة dmc، وحصدت نسب مشاهدات عالية.

وفي لفتة كوميدية، أخذ “طه القماش” أمير كرارة، “راوية” مي عز الدين إلى منزل “دهب” ندى موسى، لتعيش معها لحين زواجهما، نظرًا بأن الأخيرة صديقة “طه” وتعمل داخل ملهى ليلي، فتفاجأت بوجود طه ويطلب منها استضافة راوية، لتستعجب “دهب” من هذا الطلب، وتنفعل حين يخبرها بأنه سيتزوج منها، خاصة أنها تحبه ولكن من طرف واحد، وهذا كله بنظرات السخرية من قبل طه لهما.

وشعرت “راوية” بالخوف من تصرفات “دهب” العشوائية، وطلبت منه أن يأخذها معه وأن لا يتركها، ولكنه يخبرها بأن “دهب” فتاة طيبة وتتسم بالجدعنة، ويتركها ويغادر، فتتحدث الفتاتان سويًا، وبالفعل تكتشف “راوية” طيبة “دهب” وتشعر بأن الأخيرة تحب “طه” فتنصحها أن تحب شخص يبادلها نفس الشعور.

ويأتي “طه” بعد انتهاء مشواره، ليجلس مع “راوية” ويكذب عليها بأن هذا وقت ذهاب “دهب” للعمل بالمستشفى، ولكنها تفاجأ بأنها تعمل في ملهى ليلي، لينظر إلى دهب التي يجدها تضحك بسخرية.

سوق الكانتو 12 الخواجة الفرنسي ينتقم من طه ويهجم على بيت دهب



وانتهت أحداث الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو، بظهور الخواجة الفرنسي الذي يجسده الفنان طارق النهري، تحت منزل “دهب” انتقامًا من “طه القماش”، الذي تسبب بسجنه والعثور على الكحول والمخدرات داخل منزله، لتكشف حلقة غدا الـ 13، ما سيفعله الخواجه مع طه القماش.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو بطولة النجم أمير كرارة ويعرض يوميا على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.