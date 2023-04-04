«علاقة مشروعة» الحلقة 12.. بثينة مهددة بالحبس فى قضية تزوير

زار شريف شقيق بثينة (مي عمر) عقب خروجها من المستشفى بعد فقدان جنينها، في الحلقة الـ12 من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي والفنان مراد مكرم.

علاقة مشروعة الحلقة الـ12

ونهرت بثينة شقيقها بسبب ما قام به مع زوجها عمرو (ياسر جلال) الذي ورطه في تعيينه بالشركة الخاصة به، وهدده بالإفصاح عن زواجه من بثينة لو لم يقم بتعيينه في شركته.

وبعد تشاجر بثينة مع شريف، هددها شريف وكشف كل ما تخفيه وما يهدده به على مدار الحلقات الماضية، وكشف أنه قد قام بتزوير أوراق رسمية لشقيقته بثينة وزور لها شهادة تخرج في الجامعة وشهادات خبرات من شركات عالمية لكي تتمكن في دخول شركة عمرو وأمجد.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

يعرض مسلسل علاقة مشروعة على قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساء، ثم قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.