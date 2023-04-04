بعد عرض الحلقة 12.. مؤشرات البحث عن «ضرب نار» عبر «تويتر»

شهد مسلسل «ضرب نار» تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الصراع الدرامي الذي تناوله سيناريو العمل الفني، من حيث مناقشة قضايا مجتمعية عدة، بداية من قضية الثأر التي لاحقت شخصية «جابر الكوماندا» الذي يقدمها الفنان أحمد العوضي، وقضية التحرش داخل أماكن العمل التي تعرضت لها شخصية «مُهرة أبوالليل» التي تقدمها الفنانة ياسمين عبدالعزيز.



ومع تصاعد أحداث مسلسل «ضرب نار»، شهدت الحلقات السابقة تورط جابر الكوماندا في الاتجار بالأدوية المشبوهة، حتى تم القبض عليه، وإيداعه في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، لتصدق مُهرة أبوالليل ما اتهم به، وتحاول إسقاط الجنين الذي تحمله برحمها منه، ليتم تسليط الضوء في أحداث الحلقة 12، على قضية العيادات المشبوهة وعمليات الإجهاض التي تتم في سرية تامة.





مسلسل ضرب نار على قائمة البحث بموقع «تويتر»

وبعد انتهاء عرض الحلقة 12 من مسلسل «ضرب نار»، رصد «الدستور» في السطور التالية مدى البحث والتفاعل مع العمل الدرامي بين مغردي موقع «تويتر»، من خلال استخدام أداة «track my hashtag»، التي كشفت عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول مسلسل «ضرب نار» في الساعات القليلة الماضية.



وبحسب استخدام أداة «track my hashtag»، كانت نتيجة التحليل في الساعات القليلة الماضية، أن معدل نشر التغريدات وصل إلى 86 تغريدة عبر موقع تويتر، وشاركها 66 مغردًا، بينما كان بلغ الأشخاص المتفاعلون مع تغريدات المسلسل نحو 23 مليونا و600 ألف مغرد، ووصلت التغريدات إلى قرابة 8 ملايين و250 ألف مغرد.

وكان تم التغريد حول مسلسل «ضرب نار»، قبل وبعد عرض الحلقة 12، من خلال أجهزة الآندرويد بنسبة 35٪؜، ومن خلال أجهزة الكمبيوتر بنسبة 14٪؜، ومن خلال أجهزة الآيفون بنسبة 20٪؜.