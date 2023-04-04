إنبى يفوز على حرس الحدود بهدف نظيف فى الدورى المصرى

فاز فريق إنبي على مضيفه حرس الحدود بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق كريم الطيب في الدقيقة 48 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها علاء ميهوب من الجهة اليسرى، ليهدي الفريق البترولي نقاط الانتصار الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق إنبي لـ 26 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وأدر المباراة تحكيميًا، الحكم محمد عباس قابيل ويساعده مصطفى حسين ووائل عاطف ومعهما سامح حسين حكمًا رابعًا.

وتعادل فريق الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسماعيلية، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

افتتح محمد الشامي التسجيل لـ الإسماعيلي بهدف في الدقيقة السابعة بمجهود فردي رائع، بعد تلقيه تمريرة طولية من منتصف الملعب.

واستطاع التونسي سيف تقا تسجيل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 76 من متابعة للركلة المقصية من أحمد رمضان بيكهام، لينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين في الدوري.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، عن مواعيد منافسات الجولات الـ24 و25 و26، من مسابقة الدوري الممتاز موسم (2022 /2023)، وكذلك بعض المباريات المؤجلة، باستثناء مؤجلات الأهلي وبيراميدز، نظرًا لارتباط الثنائي بخوض مباريات دور الثمانية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكذلك الكونفيدرالية.

كما أعلنت الرابطة عن مواعيد مباريات دور الثمانية من كأس الرابطة، في نسختها الثانية.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الجولة الـ24 و25 للدوري الممتاز