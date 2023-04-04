الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بمطاحن شرق الدلتا

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عن توافر فرص عمل جديدة بشركة مطاحن شرق الدلتا، حيث تتضمن فرص العمل محاسبين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بتقدير عام جيد من إحدى الجامعات المصرية الحكومية.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظيفة، أن يكون حاصلًا على دورة  ICDL معتمدة من جهة رسمية بالدولة، وأن يجيد العمل على الحاسب الآلي، وبرامج windows 2010، وما يتبعها من إصلاحات، وإجادة العمل على الإنترنت، وألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 26 سنة.

وحددت الشركة الأوراق المطلوبة في، صورة من أصل المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر، صورة من شهادة الخدمة العسكرية، وصورة اشتراك نقابة التجاريين.

وتقدم الطلبات بديوان عام الشركة، بالزقازيق، طريق الأحرار، كفر محمد حسين، باسم المحاسب المشرف على القطاع المالي، وذلك حتى الخميس المقبل.

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.

وتصدر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 12 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء».

والتخصصات المطلوبة هى: «مدرسون رياضيات وعلوم، وفنيون IT ، ومشرفون مواقع، وأفراد أمن، ومندوبو مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبون، وعمال عاديون، ومسئولو تمويل، وإخصائيو تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».

مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية فرص عمل شركة مطاحن شرق الدلتا محاسبين بكالوريوس تجارة

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

«قصة الغناء للسماء» و«الحرملك».. أبرز الفعاليات الثقافية والفنية بمركز الإبداع وقبة الغورى اليوم

دعاء اليوم الثالث عشر 4-4-2023 من شهر رمضان

السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت