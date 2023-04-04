«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بمطاحن شرق الدلتا

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عن توافر فرص عمل جديدة بشركة مطاحن شرق الدلتا، حيث تتضمن فرص العمل محاسبين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بتقدير عام جيد من إحدى الجامعات المصرية الحكومية.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظيفة، أن يكون حاصلًا على دورة ICDL معتمدة من جهة رسمية بالدولة، وأن يجيد العمل على الحاسب الآلي، وبرامج windows 2010، وما يتبعها من إصلاحات، وإجادة العمل على الإنترنت، وألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 26 سنة.

وحددت الشركة الأوراق المطلوبة في، صورة من أصل المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر، صورة من شهادة الخدمة العسكرية، وصورة اشتراك نقابة التجاريين.

وتقدم الطلبات بديوان عام الشركة، بالزقازيق، طريق الأحرار، كفر محمد حسين، باسم المحاسب المشرف على القطاع المالي، وذلك حتى الخميس المقبل.

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.

وتصدر وزارة القوى العاملة نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي، باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 12 محافظة، هي: «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنيا، وقنا، وجنوب سيناء».

والتخصصات المطلوبة هى: «مدرسون رياضيات وعلوم، وفنيون IT ، ومشرفون مواقع، وأفراد أمن، ومندوبو مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبون، وعمال عاديون، ومسئولو تمويل، وإخصائيو تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيون، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».