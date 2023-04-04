ضرب نار الحلقة 12.. طلاق «مهرة» من «جابر الكوماندا»

تتواصل أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل ضرب نار، بطلب أحمد بدير من أحمد العوضي الذي يجسد شخصيه جابر الكوماندا أن يعمل معه ويصبح «ذراعه اليمين»، بعدما أظهر قوة كبيرة على السجناء، وقام بضربهم جميعا، بشكل أثار إعجابه، حيث سجن بدير بقضيه أموال.

واستكملت الأحداث، بانفصال «مهرة» التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، بحضور المحامي إلى منزلها ليعطي لها ورق خلعها رسميا من جابر الكوماندا، وفي نفس المنوال يعلم العوضي بأن مهرة قامت بخلعه وأعطى له المأمور ورق خلعه، وهو ما أدخله في حاله انفعال شديدة، وتم وضعه في الحبس الانفرادي.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.