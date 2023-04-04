الثلاثاء 04 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 أشقاء يقتلون سائق لودر فى شبين الكوم

جثة
جثة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالمنوفية، في ضبط 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز في شبين الكوم بسبب مشكلات الجيرة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمقتل سائق لودر فى مشاجرة داخل قرية ميت الموز دائرة المركز وعلى الفور تحركت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد المغربى رئيس مباحث المركز للتحقيق فى الواقعة.

 

وتم القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق اللودر، جارهم وتربطهم معه صلة قرابة، بسبب خلافات الجيرة وركن اللودر أمام المنزل، حيث بدأت بالتراشق بالكلام وتطورت لمشاجرة بالأيدى والتعدى على المجنى عليه بالشوم، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البحث الجنائي أجهزة البحث الجنائى النيابة العامة أمن المنوفية 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز في شببين الكوم مركز شرطة شبين الكوم

الأكثر قراءة

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

وصفات سريعة للسحور فى اليوم الثالث عشر من رمضان 4-4-2023

ضبط صاحب خيمة رمضانية بسبب مكبرات الصوت فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت