هل يجوز إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية؟.. مفتى الجمهورية يجيب

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم التبرع للجمعيات الأهلية قائلا: إن الأفضل إخراج الزكاة والصدقات للمؤسسات الخيرية الموثوق بها، وخاصة إذا لم يكن يعلم المزكي شخصًا بعينه يستحقها، والجمعيات الخيرية المعتمدة من الدولة محل ثقة ويجوز التبرع لها بكل اطمئنان.

وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج “كل يوم فتوى”، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأولى إعطاء الصدقة للقريب المحتاج وفي ذلك أجران: أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، ولهذا قال الرسول الكريم: “ما نقص مال من صدقة”.

الشرع لم يكتفِ بفرض الزكاة وإنما وسع وجوه الإنفاق

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الشرع الشريف لم يكتفِ بفرض الزكاة وإنما وسع وجوه الإنفاق، ونوع أبواب التكافل والتعاون على الخير والبر، وإطعام الطعام للنفس وللأهل وللغير من الأمور المحببة في الشرع الشريف وخاصة في هذا الشهر الفضيل.