الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق لطفى: السوشيال ميديا ضاغطة وأثرت على نجومية البعض

طارق لطفي
طارق لطفي

حل الفنان طارق لطفي ضيفا على إيناس سلامة الشواف ببرنامجها طريق ثالث على راديو إنرجي ٩٢.١ وتحدث عن الكثير من الشخصيات المؤثرة في حياته الشخصية والفنية.

وقال لطفي: "هناك الكثير من الشخصيات التاريخية التي أثرت  في حياتي وتعلمت منها الكثير، وهناك شخصيات درامية أثرت فيا بشكل كبير وفي طريقة التفكير مثل النجوم زكي رستم، محمود المليجي، أحمد زكي، نور الشريف، محمود عبدالعزيز".

وأكمل: "الزواج والأولاد غيروا فيا كثيرا، بقيت مركز مع أولادي وتربيتهم علشان حياتهم مشاهد لن تعاد فكنت حابب أكون معاهم في كل خطواتهم، هذه التجربة غيرت فيا كثيرا وفي طريقة تفكيري وأني أكون أحسن".

وبسؤاله عن السوشيال ميديا، قال طارق لطفي: "السوشيال ميديا حاكمة بشكل غير رشيد وأصبحت ضاغطة وغيرت في شكل الحياة وأثرت على نجومية البعض سلبا وإيجابا".

وتابع: "اهتمام الناس بالسوشيال ميديا ليس في محله واأحيانا بيكون التوجيه عليها بشكل خاطئ".

وبالسؤال هل السوشيال ميديا غيرت في حياته، قال: “أنا السوشيال ميديا مغيرتش فيا حاجة ولكن في بعض الأوقات ممكن تكون مفيدة”، موضحا أنه يؤمن بالرسائل الكونية بشكل كبير.

وقال: "الشاعر سيد حجاب كان له أثر وسبب في إني أغير مساري واتجاهي في الحياة".

وتحدث عن فوائد السفر قائلا: "اكتشفت حاجات جديدة السفر دائما السفر بيسيب فيا أثر سواء في معرفة الثقافات والحضارات المختلفة".

الثقافات والحضارات الشخصيات التاريخية الشخصيات المؤثرة حمود عبدالعزيز لسوشيال ميديا محمود عبدالعزيز محمود المليجي

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