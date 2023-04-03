الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الحلقة 14 من «ضرب نار».. ماجد المصري يهرب الدولارات بطريقة غريبة

ماجد المصري
ماجد المصري

استكملت أحداث الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار بفكرة شيطانية من جانب زيدان يجسد شخصيته ماجد المصري، حيث استخدم تركيبة كيميائية لتهريب الدولارات إلى خارج البلاد، بشكل يجعل رزمة الألف دولار سوداء اللون، وهو ما جعله محط أنظار المباحث التي تراقبه عن كثب.

وتتواصل الأحداث بإقناع سحر التي تقدم دورها مها نصار، بأن تنفصل عن جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، وهو ما يجعلها تفكر في ذلك، في حين ينساق أحمد العزي“ طارق”، في علاقة غير مشروعة مع فتاة غنية، تجبره على شرب الهيروين،

ويقع الكوماندا في بعض المشاكل مع السجناء في الحبس، خاصة بعدما فرض سيطرته على كبير السجناء هناك.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تعرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

مسلسل ضرب نار ضرب نار مسلسل ضرب نار مسلسلات رمضان 2023 مواعيد مسلسل ضرب نار قنوات عرض مسلسل ضرب نار ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة ١٢ موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة الثانيه عشر الحلقة الثانية عشر من مسلسل ضرب نار مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

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