«سوق الكانتو» الحلقة 12.. حسنين يطلب العثور على طه وشحاتة ينكر معرفة مكانه

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، حيث عرضت منذ قليل على شاشة dmc، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين.

وطلب “حسنين” عبد العزيز مخيون من ابنه “شحاتة” محمود البزاوي، أن يبحث عن حفيده “طه” أمير كرارة، حيث يريد أن يعطيه حقوقه قبل وفاته، ولكن أنكر “شحاتة” معرفة مكانه رغم أنه أتى إليه من قبل وطلب مقابلة جده ولكنه رفض، وهو الأمر الذي يفعله “شحاتة” بدافع الغيرة منه بسبب تفضيل “حسنين” له أكثر من حفيده الأخر “عبد الغني” تامر نبيل.

وحضرت “نبوية” سلوى عثمان، كل ما حدث بين شقيقها “شحاته” محمود البزاوي، ووالدها “حسنين” عبد العزيز مخيون، ولكنها لا تفهم الأمر، فحذرها “شحاته” من الإفصاح بما حدث لأي شخص، كما طالبها بعدم التحدث في الأمر مع والده.

شحاتة ينكر العثور على طه ويحذر الأخير من العودة



كما تضمنت أحداث الحلقة 12، طلب “طه” أمير كرارة أن يجلس مع عمه “شحاته” محمود البزاوي، وابنه “عبد الغني” تامر نبيل، حيث يريد الأول أن يتدخل عمه لصلح جده “حسنين”، ولكن كذب عليه عمه وحذره بأن يظل بعيدًا لأن جده لا يريد رؤيته، كما أخبره بزواج “فاطمة” مها نصار، من المعلم سعد، بعدما كان يريد أن يزوجها لـ “طه”، ولكن أصر الأخير على أن عمه يطلب من جده أن يسامحه، وهذا كله ويبدو على ملامح “عبد الغني” التعجب لما يفعله والده، حيث يعرف حقيقة الأمر.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول “طه القماش” الذي يجسده النجم أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو.

ويدخل “طه” المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.