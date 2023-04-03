الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«سوق الكانتو» الحلقة 12.. حسنين يطلب العثور على طه وشحاتة ينكر معرفة مكانه

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12، العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، حيث عرضت منذ قليل على شاشة dmc، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة ونخبة من الفنانين.

وطلب “حسنين” عبد العزيز مخيون من ابنه “شحاتة” محمود البزاوي، أن يبحث عن حفيده “طه” أمير كرارة، حيث يريد أن يعطيه حقوقه قبل وفاته، ولكن أنكر “شحاتة” معرفة مكانه رغم أنه أتى إليه من قبل وطلب مقابلة جده ولكنه رفض، وهو الأمر الذي يفعله “شحاتة” بدافع الغيرة منه بسبب تفضيل “حسنين” له أكثر من حفيده الأخر “عبد الغني” تامر نبيل.

وحضرت “نبوية” سلوى عثمان، كل ما حدث بين شقيقها “شحاته” محمود البزاوي، ووالدها “حسنين” عبد العزيز مخيون، ولكنها لا تفهم الأمر، فحذرها “شحاته” من الإفصاح بما حدث لأي شخص، كما طالبها بعدم التحدث في الأمر مع والده.

شحاتة ينكر العثور على طه ويحذر الأخير من العودة
 

كما تضمنت أحداث الحلقة 12، طلب “طه” أمير كرارة أن يجلس مع عمه “شحاته” محمود البزاوي، وابنه “عبد الغني” تامر نبيل، حيث يريد الأول أن يتدخل عمه لصلح جده “حسنين”، ولكن كذب عليه عمه وحذره بأن يظل بعيدًا لأن جده لا يريد رؤيته، كما أخبره بزواج “فاطمة” مها نصار، من المعلم سعد، بعدما كان يريد أن يزوجها لـ “طه”، ولكن أصر الأخير على أن عمه يطلب من جده أن يسامحه، وهذا كله ويبدو على ملامح “عبد الغني” التعجب لما يفعله والده، حيث يعرف حقيقة الأمر.

 

أحداث مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول “طه القماش” الذي يجسده النجم أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو.

ويدخل “طه”  المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12 مسلسل سوق الكانتو الحلقة الثانية عشر موعد عرض مسلسل سوق الكانتو مسلسل امير كرارة تفاصيل احداث مسلسل سوق الكانتو موعد عرض مسلسل مي عز الدين قصة مسلسل سوق الكانتو مسلسلات رمضان 2023 أبطال مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو الحلقة 12 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

حريق فى 4 منازل وإصابة مواطنين وحالة وفاة بسبب مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

«الشباب والرياضة» تطلق فعاليات البرنامج القيادى لتدريب الفتيات «ريحانة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين بحضور مجلس النقابة

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت