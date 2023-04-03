الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«سوق الكانتو» الحلقة 12.. رشاد يهدد فاطمة بسبب زواجها من المعلم سعد

سوق الكانتو
سوق الكانتو

يستمر مسلسل سوق الكانتو في تصاعد أحداثه وخاصة بحلقة اليوم الـ12، حيث كشف الأحداث نوايا بعض الشخصيات، وخاصة “رشاد” الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب.

سوق الكانتو 12 رشاد يهدد فاطمة بسبب زواجها من المعلم سعد 

انفعل “رشاد” فتحي عبد الوهاب بعد سماعه لخبر زواج “فاطمة” مها نصار، من المعلم سعد، وأراد الوصول لها بأي طريقة، ليجد “عيشة” ثراء جبيل، شقيقتها داخل السوق، فناداها وحملها رسالة إلى “فاطمة” مضمونها تهديد صريح منه إذا وافقت بالزواج من غيره، مؤكدًا أنه سوف يقوم بتشويه سمعتها وأذاها إذا تمت هذه الزيجة.

سوق الكانتو 12 فاطمة تخاف من تهديد رشاد
 

حرصت “عيشة” ثراء جبيل، على تحذير “فاطمة” مها نصار، وإبلاغها ما قاله لها “رشاد” فتحي عبد الوهاب من تهديد، فيبدو على ملامح “فاطمة” الخوف والقلق الشديد خاصة أنها تعلم أن “رشاد” شخص مؤذي وسوف يفعل ما قاله من تشويه سمعتها وإفضاح أمرها بعلاقته به، مؤكدة أن كل ما يهمها والدها وهز صوتها في نظره، وقررت محاولة مقابلته ووصولهما لحل.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

تذاع حلقات مسلسل سوق الكانتو يوميا على شاشة قناة DMC الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

والعمل بطولة النجم أمير كرارة ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

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