الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يحيى وكنوز الحلقة 12.. اللقاء الأول بين يحيى وأمنمحات الأول

يحيى وكنوز 2
يحيى وكنوز 2

عرض اليوم الإثنين الحلقة 12 من المسلسل الكارتوني يحيى وكنوز الجزء الثاني والتي بدأت بتواجد “يحيى” و"كنوز" داخل جنوب أرض الفيروز في عقد الفراعنة والملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة 12.

 

الحلقة 12 مسلسل يحيى وكنوز 2

وذهب “يحيى” إلى الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة 12 ووزير الملك منتوحتب الرابع آخر ملوك الأسرة 11 لإخباره بالخطة التي يريد أن ينفذها “الدكتور عجيب” وهي سرقة الآثار والمخططات الفرعونية.

 

وقال “يحيى” للملك أمنمحات الأول إنه يريد إخباره بنبوءة سوف تغير تاريخ كيمت وهي أن هناك شخص سوف يأتي من جنوب كيمت وسوف يكون في يوم من الأيام هو الملك سوف ينقذ 4 من الأعداء وابلغه انه سيكون الملك.

 

وفضل “يحيى” بعدم إخبار الملك أمنمحات الأول خطة عصابة الدكتور عجيب لانه لن يصدقه لحين أن تتحقق النبوءة والتي تحققت بالفعل وأخبره بسر العصابة.

الحلقة الـ12 يحيى وكنوز.. محاولة محمد ثروت لتخريب تاريخ مصر


ويعرض مسلسل يحيى وكنوز 2 عبر شبكة قنوات DMC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية وترصد “الدستور” في السطور التالية توقيتات عرض المسلسل:

قناة DMC العامة

  • البث الأول في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب.
  • الإعادة في اليوم التالي في تمام الساعة 7:30 صباحا.

قناة DMC دراما

  • البث الأول في تمام الساعة 10:30 مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

منصة WATCH IT

وتطرح منصة واتش ات الحلقات الجديدة من مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 2 في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

مسلسل «يحيى وكنوز» الحلقة 11.. قصة الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة 12 (فيديو)


 ويناقش الجزء الثاني من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني الحضارة المصرية القديمة، وهو بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

ويستعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني، من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة.

من جانبها، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

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