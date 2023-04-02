مسلسل «يحيى وكنوز» الحلقة 11.. قصة الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة 12 (فيديو)

عرضت مساء اليوم الأحد الحلقة 11 من مسلسل الرسوم المتحركة يحيى وكنوز 2 عبر قنوات “دي إم سي” الفضائية ومنصة واتش إت الرقمية.

أحداث الحلقة 11 مسلسل يحيى وكنوز 2

وبدأت الحلقة 11 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني إعلان مسابقة رئيس فريق المسرح والذي فاز فيها الطالب "معتز" وخسارة “كنوز” أمامه لتصبح هي النائبة له والتي دخلت في نوبة بكاء شديدة بسبب خسارته المسابقة.

قام “يحيى” وأسرة “كنوز” بتهدئتها ودعمها بعد خسارتها المسابقة وأعطوها نصيحة أن الحياة ليست دائمًا مكسب فقط وأنهم يقدرونها ويحبوها بالرغم من الخسارة.

فاجئ "يحيى" صديقة “مازن” بشراء له تذكرة مباراة منتخب مصر وأعرب “مازن” عن سعادته لرؤيته محمد صلاح في الحقيقة اثناء لعبه داخل الاستاد.

ودخل “يحيى” و"كنوز" في مغامرة جديد داخل متحف الحضارة وسافرا عبر الزمن وتسلل وراءهم “الدكتور عجيب” من بوابة الزمن وقام الفراعنة ملاحقته أثناء معركتهم.

وتعتبر هذه أول مغامرة لـ"يحيى" و"كنوز" في ساحة معركة فرعونية حقيقية وتقابلا بصديقهم الفرعوني “سينو” وأخبرهم أنهم يتواجدون حاليًا في جنوب أرض الفيروز وأنهم في ساحة معركة للملك أمنمحات الأول وأطلقت عليه الحضارة الهيلينية اسم أمنمس، هو أول ملوك الأسرة الثانية عشرة التي تُعتبر العصر الذهبي للدولة الوسطى بمصر وحكم في الفترة من 1991 قبل الميلاد إلى 1962 قبل الميلاد، كما أخبرهم أنه كان ووزير الملك منتوحتب الرابع آخر ملوك الأسرة 11.

ويذاع الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيي وكنوز” حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.