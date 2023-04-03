الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12.. نجل أحمد بدير يطارد فتاة وبسمة تساعدها

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت الحلقة 12 من مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، ذهاب «دنيا عظيم» التي تقوم بدور سلمي إلي الفنانة بسمة «كابر» بنت ضرغام تشتكي إليها من شقيقها سامر يجسد دوره الفنان «عبدالرحمن عزوز» الذي يطاردها ويعاكسها ويسجد دورة عبدالرحمن عزوز.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12 

وتحكي سلمي إلى كابر أنها ذهب إليها عريس ليتقدم لها وأنه خائفة من شقيقها لأنه مصمم أن يطاردها ووعدتها كابر أنها سوف تساعدها وتبعده عنها.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى الذي يطارد بها سامر سلمي وسبق أن نصحته أخته كابر أن يبتعد عن تلك الفتاة ولا يحاول أن يقرب لها وأنها دون بنات القرية الذين يحبونه.

القضايا التي يناقشها مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من تأليف الكاتب الصحفي الكبير إبراهيم عيسي، وحرص المؤلف علي مناقشة عدة قضايا هامة في المسلسل أهمها ختان الإناث وأضراره على الفتيات نفسياً وجسدياً وتأثير عن علاقتهم بعد الزواج، والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وهي ظاهرة كانت منتشرة موخرًا كان يلجأ إليها شباب القري بهدف تجميع الأموال والاستقرار ولكن انقلب علي البعض بالعكس تماماً ومن ذهب بدون عدوة مرة أخري ومنهم من غرق ومنهم من استغلوا في الحرب، والتطرف الديني وتمكين المرأة.

«حضرة العمدة» الحلقة 12.. وفاء عامر تنجح في صفقة تجارة السلاح

مواعيد مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يضم مسلسل حضرة العمدة عدد كبير من النجوم وأبرزهم الفنانة روبي والتي تجسد دور عمدة تل شبورة والتي تعتبر أول عمدة فتاة، ويضم عدد كبير من الفنانين والنجوم الموهوبين، صلاح عبدالله ، دينا، وفاء عامر ، محمود عبد المغني ، أحمد رزق، أدوار ، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعزيز.

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