مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب تصادم دراجتين بخاريتين على طريق «زفتى- طنطا»

لقي شابان مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرون، عقب تصادم بين دراجتين بخاريتين كانتا تتسابقان في بداية طريق زفتي- طنطا الزراعي، عندما قابلتهما سيارة ملاكي فحاولت تفاديهما، فاصطدمت الدراجتان ببعضهما البعض، وذلك بسبب السرعة الجنونية التي كانتا تسيران بها.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، بوصول إخطار من شرطة النجدة بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث نتج عنه مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالقرب من مدخل مدينة بزفتى بطريق زفتي- طنطا.

وعلي الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والمرور والحماية المدنية إلي موقع الحادث، وتبين من المعلومات الأولية أن إحدي الساحات كان عليها ٣ أشخاص والأخري شخصان وجميعهم من الشباب كانوا يتسابقون فوقعت الحادثة عندما فشلوا في تجاوزوا سيارة ملاكي مقابلة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين مستشفي المنشاوي العام، لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث مشرحة مستشفي زفتي العام، وجار إخطار النيابة العامة.

وفي إطار منفصل، لقى مسجل خطر وأصيب آخر في تبادل لإطلاق النار بين الشرطة وعناصر خطرة، بإحدى قرى مركز كفرالزيات التابع محافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ياسر عبدالحميد، مدير المباحث، بتعرض رئيس فرع البحث الجنائى بكفرالزيات وبسيون المقدم محمد صقر لرش خرطوش من مسجل خطر يدعى "السفاح الصغير".

فعلى الفور، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة عدد من قيادات المديرية، وتمت مداهمة وكر “السفاح” فتبادلا إطلاق النيران مع الشرطة، ما أدى إلى مصرع أحد المسجلين خطر ويدعى “محمد. ف”، وإصابة آخر، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة لتتخذ ما تراه مناسبًا تجاه الواقعة.