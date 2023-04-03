بعد قليل.. تصاعد الأحداث في مسلسل ضرب نار الحلقة 12

ينتظر جمهور مسلسل «ضرب نار» بدء أحداث الحلقة 12، ليعرفوا مصير قصة الحب بين بطلي العمل الدرامي (أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز)، بعد الأحداث الشائكة التي شهدها سيناريو المسلسل، وجعلت متابعي «ضرب نار» في حالة من الصدمة.

تصاعد أحداث مسلسل ضرب نار

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل «ضرب نار»، تصاعدًا غير متوقعًا في السيناريو الدرامي، حيث توقع متابعو المسلسل أن قصة حب «جابر الكوماندا» الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، و«مُهرة أبو الليل» التي تقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، ستظل دائمة حتى نهاية المسلسل، خاصة بعد المشكلات التي تورطوا فيها سويًا.

لكن الصدمة التي تعرض لها جمهور مسلسل «ضرب نار»، كانت في الحلقتين الماضيين، حين تم القبض على جابر الكوماندا، وإيداعه في مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، حين تم الإبلاغ عنه في قضية إتجار في الأدوية المضروب، وكشفت كاميرات المراقبة تورطه في هذه التجارة المشبوهة.





وفي ذات الوقت، كان يتوقع الجمهور أن تنتظره مُهرة أبو الليل أو تسانده خلال أزمته في السجن، لكن ماحدث في سيناريو مسلسل ضرب نار كان غير متوقعًا، حين حاولت التخلص من الجنين الذي تحمله من زوجها جابر الكوماندا، بعد أن صدقت ما يدور حوله من شبهات.



مواعيد عرض الحلقة 12من مسلسل ضرب نار



تعرض الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار في تمام الساعة 10 مساءً، على قناة on، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.



أما عن الإعادة، فهي تعرض على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.