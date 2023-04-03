مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 12.. بثينة تفقد جنينها ودينا تنصحها بعدم إخبار عمرو

دخلت بثينة (مي عمر) في حالة انهيار شديدة في بداية الحلقة الـ12 من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي والفنان مراد مكرم، وذلك بعد أن تعرضت لتعب شديد نتج عنه فقدان جنينها.

مسلسل علاقة مشروعة من الحلقة 12

وبمجرد أن فاقت بثينه من أثر العملية والتخدير أخبره الطبيب بفقدان طبيبها إلا أن حالتها الصحية بخير، وهو ما تسبب في بكائها وانهيارها، وكانت ترافقها صديقتها دينا (بسنت شوقي) داخل المستشفى، وعندما طلبت بثينه حضور عمرو ليكون بجوارها هي في تلك الحالة الصحية، نصحتها دينا بأن لا تخبره بما حدث ولا أنها فقدت الجنين لحين استقرار حياتها الزوجية معاها، وحاولت تخفيف الموقف عليها بأنه الامل لازال موجود وهناك أمل في أن تحمل مرة أخرى.

وبالفعل أخفت عليه خبر إجهاض حملها، فبعد أن خرجت من المستشفى وبمرافقته دينا لها، قامت بالاتصال على عمرو (ياسر جلال) للاطمئنان عليه خاصة أن هاتفها كان مغلق طيلة اليوم الماضي، ولكنها قامت بأخباره بأن دينا صديقتها تعرضت لوعكة صحية ليلة أمس ما نتج عنه نقلها للمستشفى وإجراء عملية الزيادة وهاتفها نفذ الشحن الخاص به ما جعله مغلق طيلة اليوم.

الحلقة 12 من مسلسل علاقة مشروعة

وبدأت الحلقة الـ12 منذ قليل اليوم الاثنين على قناة DMC دراما، بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي والفنان مراد مكرم، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة، حيث انتهت الحلقة الماضية على دخول بثينه للمستشفى وهي في حالة حرجة شديدة.

وعلى مدار الحلقات الماضية كانت تعيش بثينه حالة من الفرحة والسعادة بعد معرفة خبر حملها والذي كان آخر مستحيل وفقا لما أخبرها الأطباء، إلا أنه علمت أنها حامل من عمرو والتي كانت متزوجة منه في السر، وبمجرد معرفة الخبر قررت اخبار عمرو.

ويعتبر حمل بثينة هو السبب الرئيسي الذي جعل عمرو يفكر في إتمام زواجهم بشكل رسميا بعد أن كان زواج عرفيا ولكنه لازال في السر ولم يعرف عنه أحد سوى طارق السائق الشخصي لعمرو ومن بعده شريف شقيق بثينه.

مسلسل علاقة مشروعة

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة على عدد من القنوات الفضائية ففي تمام الساعة الثامنة مساء يعرض على قناة دي إم سي دراما، وفي الساعة التاسعة والنصف يعرض على قناة الحياة الفضائية، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف يعرض على قناه دي إم سي.