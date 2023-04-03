الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حنان مطاوع: أنا شخصية خجولة.. والأضواء من الممكن أن «تجنن» الأشخاص

حنان مطاوع
حنان مطاوع

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها شخصية خجولة ولم تكن تتوقع دخولها مجال التمثيل، مشيرة إلى أنها لاتحب تسليط الأضواء عليها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "أنا والقناع"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن والدتها الفنانة سهير المرشدي، تتعامل كايزيس، عندما تتواجد في مكان عام أما هي فحركات جسدها كلها تكون مختلفة، مشيرة إلى أن والدته اعندما تتواجد في المسرح تحرص على الجلوس بالصف الأول عكسها تمامًا فتجلس بأخر الصفوف لترى الصورة كاملة.

أنا تركيبة مختلفة عن بابا وماما

وتابعت: "أنا تركيبة مختلفة عن بابا وماما، لأنني لا أحب الأضواء ولكن أحب الفنان أكثر، وذلك لأن الأضواء من الممكن أن تجنن الأشخاص وتنتهك خصوصياتهم وأنا أحب خصوصيتي جدًا".

حنان مطاوع شخصية خجولة الاضواء تجنن الأشخاص تنتهك خصوصياتهم

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