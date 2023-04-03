مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. مي كساب تحاول استعادة ابنها مقابل ربع مليون جنيه

تحاول الفنانة مي كساب التي تجسد دور الزوجة الأولى للفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة استعادة ابنها بطل الطرق بعدما تم اختطافه وقت ولادته منذ 19 عامًا في المستشفى.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12

وذهبت كساب لأحد الأشخاص المعروف عنهم في حي السيدة زينب أنه يعيد كل شيء مسروق أو مخطوف لأصحابه وقالت له: "أنا ابني اتخطف من وهو صغير وأنا عايزة أرجعه بكل الطرق هو اتخطف من 19 سنة بس ياريت متقولش للمعلم جعفر العمدة".

ليرد عليها: "هو حضرتك زوجة جعفر العمدة المعلم الكبير دا إحنا هنعمل معاكي أحلى واجب بس معلش هنحتاج شوية مصاريف كدة حوالي 250 ألف جنيه دا مش لينا دا عشان نقدر نرجع الواد اعتبريها مصاريف إدارية".

لتوافق ثريا على إعطاؤه المبلغ مقابل أن يرد لها ابنها الذي اختطف من جديد.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

يشارك البطولة في مسلسل جعفر العمدة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان،

كما يعتبر مسلسل جعفر العمدة هو التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلي "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذى تم عرضه في عام 2020.

ويعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة دي إم سي إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه 40 مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.