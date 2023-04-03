مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12.. وفاة والد زينة داخل الزنزانة

توفى والد الفنانة زينة التي تجسد دور الزوجة الرابعة لمحمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة داخل زنزانته، حيث كانت ذاهبة لزيارته بشكل اعتيادي الا أنها فوجئت بالضبط يخبرونها بوفاته داخل الزنزانة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 12

وقال لها الضباط: "البقاء لله والد حضرتك توفى النهاردة في الزنزانة وتصريح الدفن هيطلع كمان شوية تقدري تدفنيه النهاردة".

وكان الفنان بيومي فؤاد الذي يجسد دور والد زينة سجن بسبب ديون عليه وشبكات دفعت أصحاب الديون زجه في السجن لذلك تزوجت عائدة من جعفر العمدة من أجل إعطائها 40 مليون جنيه لإخراجه.

مسلسل جعفر العمدة يسجل التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامى في الدراما بعد حققا سوياً نجاحات كبيرة خلال مسلسلي "الأسطورة" الذى تم عرضه في عام 2016، و"البرنس" الذي تم عرضه في عام 2020.

مسلسل جعفر العمدة

ويعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة “دي إم سي” إذ تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول تاجر في السيدة زينب وهو جعفر المتزوج من ثلاث سيدات ويقابل زينة التي تطلب منه 40 مليون جنيه من أجل إخراج والدها من السجن إلا أنه يساومها عبر الزواج منه.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

جعفر العمدة من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.