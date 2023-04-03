الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل «جميلة» الحلقة 12.. خطة شيطانية من شيري لتخريب حياة ريهام حجاج

صورة من الحلقة
صورة من الحلقة

تصاعدت الأحداث بمسلسل جميلة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث بدأت الحلقة الثانية عشر من مسلسل جميلة، بمشهد يجمع بين شيري، والتي يجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، مع زوجها هشام، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق.

تضمن المشهد، حسرة شيري، بعد علمها برغبة جميلة في الإنجاب، الأمر الذي يساهم في تخريب خطتها للاستيلاء على أموالها.

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ملخص مسلسل جميلة 11.. موعد عرض الحلقة الـ 12 والقنوات الناقلة

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 12:

«احنا نخش بالخطة الثانية».. أوضحت شيري لهشام خطتها الجديدة لتخريب العلاقة بين جميلة وزياد زوجها، من خلال افتعال مشكلة بينها وبين زوجها هشام، والتي على أثرها تذهب لجميلة لإيجاد حل.

وتابعت شيري حديثها لهشام، أنها ستدفع بفتيات ليل له في حضور زياد، وذلك من أجل التقاط الصور المسيئة، وإرسالها لجميلة لتتفاجأ بوجود زياد في الصور.

قالت شيري، إن جميلة تمتلك مليارات، ولابد من السعي للحصول عليها بأي طريقة، فبهذه الخطة قد تنفصل جميلة عن زياد ويخو الجو لها.

 

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

هناك الكثير من قنوات العرض فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً في الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحًا.

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أحداث مسلسل جميلة الحلقة 12.. هل ينفصل هاني عادل عن جميلة؟

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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