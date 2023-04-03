مد ساعات العمل فى مكتب بريد مطروح الرئيسى تيسيرًا على المواطنين

أكد الدكتور محمد الجمال مدير منطقة بريد مطروح، أن مكتب بريد مطروح الرئيسي بجوار قسم شرطة مطروح يعمل طوال أيام الأسبوع خلال شهر رمضان وذلك تيسيرًا علي المواطنين.

وأوضح أن يتم العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرًا، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر وطوال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على التيسير على أهالى مطروح وتوفير مزيد من الخدمات.

وفي سياق آخر، كان قد عقد المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و النائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديره، ومساعد مدير أمن مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وخلال المجلس تمت الموافقة على ما تم اعتماده من المخططات التفصيلية لعدد ١٥ قرية لاستكمال باقي الإجراءات للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء، كذلك عرض ما تم اعتماده من احوزة جديدة لعدد ٢٠ تجمعًا ونجعًا لأول مرة منها ٩ فى سيوة و٩ بالحمام وتجمعين بالضبعة، بالإضافة الى قرية جارة أم الصغير بسيوة ليصل اجمال القرى التى تمت الموافقة على الحيز العمرانى لها ٣٧ قرية.

كما تمت الموافقة على تجديد قرار التخصيص الخاص بإنشاء معهد للغات تابع لمنطقة مطروح الأزهرية بمنطقة حى الشروق بالكيلو ٧ بمدينة مرسى مطروح على مساحة ٥٢١٩م٢ والمدرج إنشاؤه ضمن خطة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.