الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يؤكد حرص الدولة على انتقاء أفضل العناصر للوظائف العامة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص الدولة على اتّباع أعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية للوظائف العامة بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل الذي يعده المتخصصون، بما يتناسب مع طبيعة عملهم والوظائف المتقدمين للالتحاق بها، وذلك في إطار رؤية الدولة لتطوير مستوى الأداء الحكومي وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق إمكانات الشباب، وتوفير الظروف الملائمة لهم علمياً وتكنولوجياً وفنياً وعلى جميع الأصعدة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للشعب.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي، الإثنين، جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تُعقد بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع على منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، التي ترصد البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه من نتائج أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى المرحلة النهائية.

كما أجرى الرئيس حوارًا مع المتقدمين، للتعرف على رؤاهم وأفكارهم بشأن الوظائف المتقدمين للالتحاق بها، والجهود الجارية لتحقيق التنمية في جميع القطاعات بالدولة.

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