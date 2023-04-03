رئيس جامعة الأزهر يفتتح العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعى

افتتح فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، واللواء عمرو لطفي، أمين عام بيت الزكاة والصدقات، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، والدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ والدكتور محمد عبدالعزيز وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالجليل مدير المستشفى، وحدة الرعاية المجمعة والعيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي بعد الانتهاء من تطويرها بشكل متميز.

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، إنه من الفأل الحسن أن نشهد هذه الافتتاحات الكبيرة ونحن نحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وأشاد فضيلته بجهود إدارة كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبوالغيط، عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ومدير المستشفى ونوابه ورؤساء الأقسام، مثمنًا جهود الجيش الأبيض في ظل جائحة كورونا.

وأوضح رئيس الجامعة أنه كان يأتي إلى مستشفى الحسين الجامعي وهو طالب في كلية اللغة العربية منذ عقود، واليوم نشهد هذه الإنجازات، خالص الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، ولبيت الزكاة والصدقات، وجميع شركاء النجاح الدين أسهموا في هذا الصرح الطبي الكبير الذي يقدم خدمة طبية متميزة للمرضى بالمجان من مختلف محافظات الجمهورية، ويعد هذا التطوير إشراقة جديدة في إنجازات جامعة الأزهر.

وأشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالتطوير الذي شهدته مستشفى الحسين الجامعي، والذي بدأ في عهد الدكتور أحمد سليم، عميد الكلية الأسبق، مؤكدا أن جهود الجيش الأبيض في خدمة الوطن واضحة جلية، ووجه الشكر لإدارة المستشفى؛ لجهودها في سبيل النهوض والارتقاء بجامعة الأزهر، جاء ذلك بحضور مدير المستشفى ونوابه ورؤساء الأقسام.