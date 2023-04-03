قرار جديد ضد سلمى الشيمى بعد اتهامها بالترويج لمحتوى إباحى

أمرت جهات التحقيق في بالإسكندرية بحبس البلوجر سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعي التجديد لها في الموعد القانوني.

كان كشف المستشار أشرف فرحات، المحامي، عن سبب القبض على الموديل سلمى الشيمي في الإسكندرية، وقال في بوست له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الموديل سلمى الشيمي لنشرها مقاطع وصورًا منافية للآداب العامة متعدية على مبادئ وقيم المجتمع المصري، وبتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

وذكر أن سلمي تخرجت في كلية التمريض، وكانت محجبة وانطلقت في عالم الأزياء، تلك الفتاة ذات الـ25 عامًا سبق وتقدمنا ضدها ببلاغ بمناسبة جلسة تصوير بالأهرامات عام 2018، وسرعان ما عادت إلى إتيان ذلك السلوك المشين بغية جلب المشاهدات والتربح، والله أعلم ماذا سيكشف لنا التحقيق معها عقب فحص الهواتف الخاصة بها.